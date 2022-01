Sono ore cruciali, probabilmente decisive per il futuro di. Ilsta lavorando con ilper riscattare l’attaccante classe 2001 per circa 6 milioni di euro. I contatti proseguono spediti tanto che può arrivare la fumata bianca decisiva entro la fine di questa settimana.- Con Belotti infortunato (e in scadenza di contratto) e Zaza in uscita( piace al Genoa), il Torino ha intenzione di puntellare l’attacco proprio con Pellegri. In granata potrebbe trovare Juric, ovvero l’allenatore che lo aveva lanciato al Genoa, e suo papà Marco nel ruolo di team manager.. Il club rossonero sta per chiudere il riscatto di Pietro dal Monaco, poi arriverà il prestito al Torino. Si stanno limando gli ultimi dettagli, il traguardo finale è a un passo.