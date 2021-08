Il Milan parlerà sempre di più francese. Dopo gli arrivi di Maignan, Ballo Tourè e Giroud, ecco Tiémoué Bakayoko. Per il centrocampista parigino si tratta di un ritorno in rossonero, un forte desiderio che sta per essere esaudito. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, nelle prossime ore il Milan conta di definire tutti i dettagli dell’operazione con il Chelsea.



LA SITUAZIONE - Massara e Maldini hanno già in mano da diversi giorni l’accordo con il giocatore arrivato dopo l’incontro con gli agenti della First Busiello e Branca, che collaborano con l’agenzia Niagara. Ora il duo dirigenziale rossonero ha intensificato i contatti con il Chelsea: c’è l’intesa sulla formula, un prestito oneroso con diritto di riscatto e si stanno delineando i parametri economici di un’operazione che, complessivamente, non dovrebbe superare i 10 milioni di euro. E’ partito il conto alla rovescia, il traguardo finale è ormai vicinissimo. Bakayoko rivede il Milan, ci siamo.