Divock Origi è sempre più vicino ad indossare la maglia del Milan. Con una nota ufficiale, il Liverpool ha annunciato che l'attaccante belga lascerà dopo 7 anni il club, in quanto non rinnoverà il contratto che scade il prossimo 30 giugno. Il classe '95 ha disputato 175 partite coi Reds, realizzando 41 gol e conquistando durante la sua esperienza inglese una Premier League, una Champions League, un Mondiale per club, una Supercoppa Europea, una FA Cup e una Coppa di Lega.



Origi ha raggiunto da tempo un accordo col Milan sulla base di un quadriennale a 3,5 milioni di euro più bonus e nelle prossime settimane è atteso in Italia per sostenere le visite mediche e per la firma del contratto.





Thank you for an incredible eight years of service and leaving us with so many special memories. @DivockOrigi, Liverpool legend pic.twitter.com/lkQsNKANVp