Continua a far discutere l'iniziativa anti-razzismo varata ieri dalla Lega di Serie A e l'esposizione dell'opera “Il Trittico” dell'artista Simone Fugazzotto, che ritrae tre scimmie con i colori di alcune squadre. Dopo la presa di posizione contraria espressa ieri sera dalla Roma, quest'oggi è stato il turno del Milan: "L'arte può essere forte, ma siamo in totale disaccordo nell'utilizzare l'immagine delle scimmie come icona per la lotta al razzismo e siamo sorpresi dalla totale carenza di condivisione".



Milan e Roma sono i club che si sono fatti promotori di una tavola rotonda sul razzismo nelle passate settimane e che ha portato alla firma ieri, nel corso dell'Assemblea di Lega, della firma di un documento condiviso per fronteggiare il problema in maniera più incisiva da qui in avanti.



IL PENSIERO DI LUKAKU - E' arrivata a stretto giro di posta pure la dichiarazione di Michael Yorkmark, ad di Roc Nation, l'agenzia che cura l'immagine dell'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku: “È una vergogna - ha detto in un’intervista al Telegraph -. Ogni volta che la Lega apre la bocca peggiora la situazione. Quelle immagini sono insensibili, imbarazzanti non solo per la Lega ma per i club in tutta Italia. Non riesco a comprendere. È solo un’ulteriore indicazione della loro incapacità di capire il problema. Non hanno la minima idea di cosa fare in relazione al tema del razzismo nel calcio. Lukaku è molto deluso da come le cose vengono gestite in questa stagione.Come possono i club prendere una posizione dura contro il razzismo, se la Lega non ha alcuna idea di che cosa stia facendo?”.