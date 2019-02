Il posticipo domenicale vede il Milan impegnato a San Siro contro il Cagliari. I rossoneri, in piena corsa per il quarto posto, sono in un discreto momento, con tre pareggi e due vittorie nelle ultime cinque di campionato. Il pronostico è nettamente a loro favore, con il segno «1» a 1,40. Cagliari in difficoltà e reduce da tre sconfitte e un pareggio: il successo sardo è un'impresa da 8,50, il pari si ferma a 4,35. I trader Stanleybet.it propongono una scommessa per un gol su punizione di Calhanoglu. Visto il periodo di scarsa vena del numero dieci rossonero, la quota è alta, 13,00.