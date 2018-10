Sono 100 i confronti in Serie A tra Milan e Genoa: avanti nel bilancio i rossoneri per 48 successi a 19 – 33 pareggi completano il quadro.



Il Milan è la squadra contro cui il Genoa ha pareggiato più partite in Serie A (33, al pari della Fiorentina).



Il Genoa ha raccolto un solo punto contro il Milan nelle ultime tre partite in Serie A, dopo che aveva vinto quattro delle precedenti cinque contro i rossoneri (1P).



In particolare i rossoblu non hanno trovato la rete in questi ultimi tre match di campionato contro i rossoneri – il Grifone aveva sempre segnato nelle precedenti sette sfide.



Negli ultimi sette precedenti in Serie A tra Milan e Genoa ci sono stati quattro cartellini rossi, tutti per giocatori rossoneri.



Il risultato più frequente tra queste due squadre in Serie A è l'1-0 per il Milan, finale di 20 incontri (inclusi due dei tre più recenti). A riferirlo è Opta.