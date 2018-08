Dal Napoli...al Napoli. Il destino di Mateo Musacchio, difensore del Milan, sembra legato con un doppio filo rossonero al club partenopeo: l'ultima partita da titolare dell'argentino con il club meneghino in Serie A risale al 15 aprile scorso, presso lo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, proprio contro il Napoli in coppia con Christian Zapata, a causa dell'infortunio di Alessio Romagnoli e della squalifica di Leonardo Bonucci. Quella gara terminò 0-0, con un'ottima prestazione del duo di centrali sudamericani, che riuscirono a depotenziare Callejon, Mertens, Insigne e Milik fino al 93', quando poi toccò a Donnarumma compiere un miracolo sul centravanti polacco.



DA NAPOLI A NAPOLI: SUPERATO CALDARA, RIFIUTATE LE OFFERTE - La storia potrebbe ripetersi, sabato sera al San Paolo: contro la squadra di Ancelotti infatti sembra più probabile la presenza di Musacchio rispetto a quella di Mattia Caldara, nella coppia centrale che sarà formata questa volta sì con il capitano rossonero Alessio Romagnoli. Gennaro Gattuso è al lavoro per preparare la sfida che darà il via al campionato del Milan e sembra voler puntare proprio sull'ex Villarreal, al quale toccherà l'arduo compito di marcare il Milik di inizio stagione, attaccante in grandissimo spolvero. L'argentino, diventato da poco papà, ha elogiato in settimana il grosso lavoro fisico effettuato nel pre-campionato dal tecnico, un sanguigno come lui: rispetto all'anno passato la conferma del progetto tecnico gli ha offerto più garanzie e lo ha spinto a rifiutare anche le offerte che sono arrivate dal punto di vista del mercato, soprattutto dalla Spagna, per rispettare il contratto stipulato fino al 2021 con i rossoneri, che hanno puntato molto su di lui sin dall'inizio.



IL PRIMO COLPO DI LI, L'ARRIVO DI BONUCCI E L'IDOLO MALDINI - Diciotto milioni di euro investiti da Yonghong Li, con gli onori del primo colpo da mettere a disposizione di Vincenzo Montella in quello che avrebbe dovuto essere il nuovo corso rossonero: le cose sono andate in maniera diversa, sia per la società che per il difensore, chiuso dall'arrivo di Bonucci. Ma con la partenza dell'ex capitano e l'arrivo di Mattia Caldara, Musacchio in questa stagione avrà diverse occasioni per giocare e dimostrare quello che vale: da primo colpo dei cinesi a uomo di Gattuso, con parole di elogio e ammirazione per Leonardo e Maldini, considerato da sempre un idolo. E le impressioni per Napoli? "Lo stadio è sempre difficile, contro un grande avversario che non rende la vita facile a nessuno: se rimarremo concentrati, potremo lottare per i tre punti. Servirà un grande lavoro da parte di tutti, non solo da noi difensori. Ma tutti stanno facendo un grande lavoro difensivo, passando anche dagli attaccanti". Le idee sono chiare, il futuro è da scrivere: ora Musacchio vuole essere artefice del proprio destino.



@AleDigio89