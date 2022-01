. Tiemoue, nella gara di San Siro prevista per giovedì alle 18.30di Josè Mourinho, fondamentale per, scenderàStefano Pioli infatti negli ultimi allenamenti lo ha, riponendo sul francese ex Chelsea e Monaco la scelta dipartito per la Coppa d'Africa con la Costa d'Avorio, così come il compagno di reparto Ismael Bennacer, nello stesso girone con la sua Algeria.- L'opportunità è ghiotta ene è consapevole. Così come avvenuto nella sua prima avventura rossonera,: apparso spesso abulico e fuori condizione, ha commesso anche alcuni errori marchiani che sono costati o hanno rischiato di costare punti a Ibrahimovic e compagni. Ora serve un deciso cambio di passo e. - Già, perché tre anni fa da gennaio in poi a Milano si vide totalmente un altro centrocampista:Forse: dopo sei mesi disastrosi, sei mesi da urlo per riscattare il proprio nome e lasciare la Madonnina tra i rimpianti dei tifosi, che ne hanno spesso invocato il ritorno.Ma fino a questo momento il rientro non è stato all'altezza delle aspettative: per questosaranno indicative di quello che può essere il futuro del francese., lo porterebbe ad entrare a pieni giri nelle rotazioni di centrocampo: sarebbe fondamentale, ancheche sembra sempre più vicino.Il ventisettenne è arrivato ianche se aBakayoko deve dimostrare definitivamente di meritare il Milan: se tornerà il giocatore ammirato da gennaio a giugno 2019. non ci sarà alcun tipo di problema.@AleDigio89