Questa sera a partire dalle 20.45 a San Siro andrà in scena il big match Milan-Roma gara valida per la 17esima giornata di Serie A. Ecco alcune statistiche e curiosità.



Il Milan ha vinto le ultime tre sfide di Serie A contro la Roma e non fa meglio contro i giallorossi dal febbraio 1990, quando arrivò a cinque successi consecutivi sotto la guida di Arrigo Sacchi. I rossoneri, inoltre, a segno da nove turni nel torneo contro i capitolini, non registrano una striscia più lunga di match con almeno una rete all’attivo dal 1972 (12).