Questa sera a partire dalle 20.45 a San Siro andrà in scena il big match Milan-Roma gara valida per la 17esima giornata di Serie A. Ecco alcune statistiche e curiosità.



Il Milan ha vinto tre delle quattro sfide più recenti giocate in casa contro la Roma in Serie A (1N), tanti successi quanti quelli che aveva ottenuto nelle 12 sfide interne precedenti (2N, 7P). I rossoneri hanno però anche subito almeno un gol in 16 degli ultimi 18 incroci casalinghi con la formazione capitolina, dopo otto clean sheet nelle 16 precedenti.