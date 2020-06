. "La commemorazione - si legge in una nota della società - sarà strutturata con vari momenti, per generare un flusso emotivo di memoria e riflessione;e di tutti coloro che si sono esposti per chi era in difficoltà durante questa emergenza sanitaria. Lo stadio di San Siro avrà una coreografia dedicata a questa importante iniziativa, con i seggiolini del Primo e del Secondo Anello Arancio allestiti per rappresentare le vite che si sono spente durante la pandemia. Una fila di seggiolini del settore centrale sarà dedicata ai tifosi rossoneri che ci hanno lasciato, con 18 maglie del Milan, simbolo della passione e dell’amore verso i colori rossoneri".Pensieri e omaggio anche a, simbolo della storia rossonera, deceduto all'inizio della settmana: "Prima del calcio d’inizio, il Capitano Alessio Romagnoli, depositerà(come l’anno di nascita del campione rossonero) in prossimità della panchina, dove verrà anche posta la maglia numero 11, che ha sempre portato con orgoglio e passione. Un video celebrativo accompagnerà il minuto di silenzio, mentre i calciatori di Milan e Roma (squadra in cui Prati ha militato negli anni successivi al Milan), giocheranno indossando il lutto al braccio".Infine, un'importante iniziativa per i tifosi, chiamati a supportare da vicino Rebic e compagni nonostante l'impossibilità di recarsi allo stadio: "Ai tifosi è stata poi dedicata una iniziativa speciale, avranno infatti la possibilità di stare vicino alla squadra rossonera grazie all'iniziativa "Fan Board Together".".