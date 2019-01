Il Milan, contro la Sampdoria, nell'ottavo di finale di Coppa Italia in programma sabato alle 18, è pronto a riabbracciare dal primo minuto Andrea Conti. Come scrive la Gazzetta dello Sport, salvo sorprese, l'ex Atalanta partirà dal primo sulla destra nella difesa a 4 di Gattuso: Laxalt a sinistra, Calhanoglu mezzala e tridente con Suso, Castillejo e Higuain. In porta Reina.