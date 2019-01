A distanza di un mese esatto dagli spiacevoli episodi di Inter-Napoli dello scorso 26 dicembre (costati la chiusura dello stadio per due turni),Questa volta dai tifosi del Milan e nello specifico dai tifosi della Curva Sud milanista. La gara vista come occasione per svoltare dopo quanto accaduto in Inter-Napoli, è iniziata nel peggiore dei modi.: con questi cori di discriminazione territoriale è cominciata Milan-Napoli. Ancora cori a San Siro dopo Inter-Napoli, anche se questa volta non verso un giocatore di colore, ma verso i tifosi meridionali.