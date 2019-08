Angel Correa non si allena con il resto della squadra. Il numero 10 dell'Atletico Madrid, obiettivo primario del mercato del Milan, squalificato per le prime gare, non è rientrato con il resto del gruppo ad allenarsi, a differenza di Diego Costa, che invece stamane era regolarmente coi suoi compagni.



Secondo As, l'affare è in dirittura d'arrivo con il Milan, col calciatore che già tra martedì e mercoledì può viaggiare alla volta di Milano. Fonti vicine al club, però, smorzano i toni e spiegano che Angelito si sta allenando da solo in palestra. I rossoneri comunque sono pronti al blitz per regalare un nuovo attaccante a Giampaolo dopo il ko al debutto con l'Udinese.