Il Milan ha in mente due obiettivi per il futuro: a gennaio, la dirigenza rossonera proverà a sondare nuovamente la pista che porta a Mehdi Taremi del Porto (se le condizioni economiche saranno favorevoli, visto il contratto in scadenza a giugno e l'interesse dell'Inter), per giugno, invece, il grande obiettivo resta Jonathan David del Lille.