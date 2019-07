"Il primo dei nostri pensieri per il momento è che Gigio rimanga con noi". Paolo Maldini ha blindato così Gigio Donnarumma ieri in conferenza stampa, ma quel "per il momento" tiene aperte diverse porte. Secondo Sky Sport, la dirigenza del Milan vorrebbe tenere il suo portiere ma sa bene che la sua cessione potrebbe essere vitale per le casse del club; si valuterà quindi se accettare una nuova trattativa col PSG a cifre ben diverse dai 20 milioni più Areola già proposti, oppure se trattenerlo e blindarlo.