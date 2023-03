L’ultima volta fu proprio a Londra, all’Emirates Stadium. Sono passati 11 interminabili anni. Un’enormità nella storia della squadra italiana più “europea” di tutte.. In 11 anni è successo di tutto nella storia rossonera. Ma questa qualificazione ha un sapore totalmente diverso rispetto a quella dell’epoca. 11 anni fa a Londra passò il turno un Milan fortissimo, ma dilaniato da contrasti interni. In campo e in società. Tant’è vero che per poco l’Arsenal di Wenger non riusciva a ribaltare il 4 a 0 di S. Siro. Era il Milan di Barbara contro Galliani, di Ibra contro Allegri, del mancato affare Pato-Tevez, del gol di Muntari. Era il Milan del “tutti contro tutti”, che avrebbe fatto da spartiacque tra la straordinaria epopea berlusconiana e gli anni bui dell’inesorabile declino. Non ci furono abbracci dopo quella notte londinese, il Milan passava il turno pieno di rivalità e rancori.- In 11 anni è successo di tutto, ma ieri sera Londra è andata in scena una squadra più unita che mai. Dentro e fuori dal campo. E gli abbracci di fine gara hanno salutato il ritorno nelle prime 8 d’Europa, il posto dove dovrebbe sempre stare il Milan. Ma le cose non arrivano per diritto divino, arrivano con la cultura del lavoro, il sacrificio e la pianificazione.. Quando il “capitano”, prima della vittoria-qualificazione contro il Salisburgo, disse: “È stato bello vincere il campionato l’anno scorso, ma la storia del Milan ci impone di primeggiare soprattutto in Europa” l’orientamento della nuova stagione è diventato chiarissimo, impossibile da fraintendere. Paolo Maldini aveva spostato il suo mirino sull’Europa, la casa sua, della sua famiglia, del Milan. E quell’obiettivo lo hanno seguito tutti, all’uninsono. Da Pioli in giù. Anche i preparatori atletici, il cui obiettivo era tirare a lucido la squadra proprio per gli ottavi di finale contro il Tottenham, oltretutto avversario meno impossibile di altri, forse il migliore tra quelli presenti nell’urna di Nyon. Tutto è girato per il verso giusto. A partire dal sorteggio e persino il gennaio “horribilis” è stato propedeutico alla causa europea.- Infatti Pioli, per porre fine all’emorragia di gol subiti che gli sono costati Coppa Italia, Supercoppa e che gli stavano surriscaldando la panchina, ha cambiato schema di gioco e anche atteggiamento tattico.. Anche il rientro del portiere francese era stato pianificato per Londra con due gare di rodaggio nelle gambe. Se vogliamo anche la squalifica di Leao a Firenze è stata un toccasana per il portoghese che si è presentato in grande spolvero in Champions League. Ecco Firenze, unica battuta d’arresto, di questo periodo di quasi inviolabilità e di una ritrovata soliditá di squadra. Ma anche la sconfitta del Franchi non è un caso, perché, se ne sono accorti tutti, il Milan inconsciamente aveva già la testa a Londra. E lo si è visto bene. Perché. Se non qualche occasione di troppo divorata davanti a Forster. Complessivamente il Milan ha condotto la partita sia all’andata sia al ritorno e l’aggregate di 1 a 0 sta stretto ai rossoneri. E questo è un aspetto molto significativo, soprattutto in prospettiva dei prossimi turni.- Dal punto di vista tecnico e qualitativo il Tottenham sulla carta era superiore al Milan, ma il Milan è stato nettamente più squadra, pur non potendo contare su tantissimi fuoriclasse. Anzi fondamentalmente tre: due li abbiamo citati, il terzo merita la copertina. A Londra era il capitano e a nostro giudizio è stato il migliore in campo. Non solo per aver determinato l’espulsione di Romero, ma per aver giocato da condottiero tutte e due le sfide. Parliamo naturalmente di. Non adesso che è facile, ma 4 anni fa, quando non ci credeva nessuno. Né a lui né al Milan. Oggi, insieme a Bayern, Chelsea e Benfica il Milan è nelle migliori 8 d’Europa. Gli altri ancora non si sa. La finale sará a Istanbul, un altro conto aperto per Paolo e per la storia del Milan.