Milan, cosa fai con Jovic?

2 ore fa



Luka Jovic e un futuro ancora tutto da scrivere. L’attaccante serbo, fresco di convocazione per il prossimo Europeo, vuole restare al Milan. La sua prima stagione in rossonera può essere considerata discreta con 9 gol in 30 presenze tra tutte le competizioni. L’idea di Geoffrey Moncada sarebbe quella di non esercitare l’opzione per il rinnovo annuale per cercare di trovare un nuovo accordo con l’agente Fali Ramadani per un contratto biennale.