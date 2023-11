Serhou Guirassy é sicuramente uno degli attaccanti più in vista del momento grazie ai suoi 14 gol in 8 partite con lo Stoccarda. Ventisette anni, nato in Francia, Guirassy è stato accostato al Milan anche in virtù di una clausola rescissoria che lo rende ancora più appetibile per gennaio. Secondo quanto risulta il club rossonero conosce bene il giocatore ma non lo ha inserito nella lista dei possibili acquisti, almeno per il momento.