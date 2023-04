Ilguarda al prossimo mercato con la chiara intenzione di aggiungere qualità a una rosa che ha già dimostrato di aver fatto uno step significativo in. La priorità è quella di prendere un attaccante da doppia cifra per poi fare delleha un solo anno di contratto con ile sta meditando la possibilità di provare una nuova esperienza professionale. Secondo il Timessono interessate ai possibili sviluppi per quello che sarebbe un grande colpo in termini di qualità ed esperienza.che siano sostenibili dal punto di vista economico.- IlPoi molto dipenderà anche dalle pretese economiche del club inglese perché difficilmente Maldini e Massara metteranno sul piatto una ricca offerta per un giocatore in scadenza nel 2024.