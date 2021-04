E' stallo totale nella trattativa tra il Milan e Calhanoglu per il rinnovo del contratto in scadenza nel prossimo mese di luglio.. Una proposta che il Diavolo considera definitiva e figlia di valutazioni attente sul valore e l'importanza del giocatore ma senza tralasciare i principi di sostenibilità economica che l'amministratore delegato Gazidis sta cercando di istaurare all'interno della gestione del club.Hakan si sente nel pieno della maturità calcistica e punta al miglior contratto della carriera, sarebbe disposto a scendere solo in minima parte dalla propria richiesta.Nelle ultime ore il nome di Calhanoglu è tornato in orbita Juventus che lo potrebbe mettere sotto contratto senza alcun esborso per il cartellino.Il Milan è convinto che altri club potrebbero al massimo pareggiare la propria offerta e quindi poi starebbe esclusivamente al giocatore scegliere il proprio destino. Il club rossonero si sta guardando anche intorno per valutare le opportunità anche se la priorità resta il rinnovo di Calhanoglu, Pioli attende una comunicazione definitiva entro la fine del mese.