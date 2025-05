Milan, cosa succede ora tra allenatore e direttore sportivo? Scelte diverse tra panchina e dirigenza, chi resta e chi va

Una lunga notte, piena di delusione e rabbia. Ilha fallito quello che era diventato. Una sconfitta più netta di quanto abbia detto il risultato di 1-0 perchégrazie a una fame di vittoria superiore agli avverarsi. Encefalogramma piatto per una squadra che è scesa in campo con lama alla fine ha tradito la fiducia dei 29000 e più cuori rossoneri che hanno riempito i settori dedicati dell’Olimpico.

Il post partita é stato un turbinio diper il mondo Milan. Basti pensare che Sergioprima non ha dato la mano all’exe poi ha preferito, le ultime due partite in campionato serviranno solo a capire la posizione finale della squadra in classifica (e il relativo piazzamento europeo) ma non cambieranno uned é il risultato inevitabile di un percorso di cinque mesi fatto diLe colpe della disfatta rossonera hanno diverse cause, Conceicao non é la principale ma questo non toglie nulla alla serie dicommessi anche nella serata di ieri. Al suo posto il Milan sembra orientato a prendere un tecnico italiano:

Questa stagione maledetta per chi ha a cuore i colori rossoneri ha sicuramenteche ha commesso una serie di errori talmente grandi da aprire un dibattito sul futuro. Giorgio, nella pancia dell’Olimpico, fa capire chiaramente che. Si va verso lacon il rischio, concreto, che rimangaLe ultime indiscrezioni raccontano di un IgliDa capire se la brutta, bruttissima sconfitta di ieri possa portare il CEO rossonero a cambiare marcia su questo discorso con una conseguente accelerazione su un candidato (?).