Cosa succederà per Higuain? Ne parla così Gianluca Di Marzio nel corso di 'Calciomercato - L'Originale' in onda su Sky Sport: "Mi sembra molto presto per poter parlare del futuro di Higuaín e dell'eventuale riscatto. Ricordiamo che il Milan ha già speso 18 milioni per il solo prestito, quindi non trattenerlo sarebbe un'operazione non positiva a livello finanziario. Pagare però questi 36 milioni comporterà altre spese con il contratto e via dicendo".