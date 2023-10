Theo Hernandez non ci sarà domenica contro la Juventus., domenica sarà a bordocampo a seguire i compagni, a fare il tifo, accanto a Mike Maignan, che nell'ultimo match contro il Genoa è stato espulso per un brutto fallo su Ekuban.. Se per l'ex portiere del Lille le assenze sono legate soprattutto ai problemi fisici, non si può dire lo stesso per il difensore sbarcato a Milano nell'estate 2019. In poco più di quattro anni in rossonero, senza considerare il match di domenica sera contro la Juve,. Il bilancio è di 5 sconfitte, 6 pareggi, 9 vittorie,.Nel dettaglio tutte le stagioni.Sconfitta: Atalanta (5-0, 22 dicembre 2019, out per squalifica),Pareggio: Atalanta (1-1, 24 luglio 2020, out per squalifica)Vittoria:Sconfitta: Sassuolo (2-1, 21 aprile 2021, out per un problema muscolare)Pareggio: Genoa (2-2, 16 dicembre 2020, in panchina)Vittoria: Benevento (2-0, 3 gennaio 2021, out per), Cagliari (18 gennaio 2021, out per covid), Verona (2-0, 7 marzo 2021, out per una contusione alla tibia)Sconfitta: Napoli (1-0, 19 dicembre 2021, out per febbre)Pareggio: Inter (1-1, 7 novembre 2021, out perVittoria: Verona (3-2, 16 ottobre 2021, out per covid), Bologna (4-2, 23 ottobre 2021, out per covid), Sampdoria (1-0, 13 febbraio 2022, out per), Empoli (1-0, 12 marzo 2022, out perSconfitta: Lazio (4-0, 24 gennaio 2023, out per un problema muscolare), Udinese (3-1, 18 marzo 2023, out per febbre)Pareggio: Cremonese (0-0, 8 novembre 2022, out per), Bologna (1-1, 15 aprile 2023, in panchina), Cremonese (1-1, 3 maggio 2023,in panchina)Vittoria: Empoli (3-1, 1 ottobre 2022, out per un problema muscolare)Sconfitta:Pareggio:Vittori: Verona (1-0, 23 settembre 2023, out per un affaticamento muscolare)