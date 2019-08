Ci vorrà tempo prima di vedere Rafael Leao da protagonista nel nuovo Milan. Tutto sta nei metodi utilizzati da Giampaolo. Come spiega La Gazzetta dello Sport, Leao è la nota positiva in allenamento, eppure Giampaolo ha stoppato gli entusiasmi: bravo ma istintivo, ha detto di lui. Perché l'allenatore pensa che per Leao ci sarà molto da lavorare prima di essere titolare.