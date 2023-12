Il Milan è alle prese con l'emergenza in difesa, a gennaio tornerà sul mercato e l'obiettivo è quello di consegnare a Pioli almeno due rinforzi in quel reparto. Una delle idee è quella di riportare in rossonero Matteo Gabbia: il classe '99 è in prestito al Villarreal dove ha totalizzato 11 presenze tra campionato ed Europa League, i dirigenti del Milan stanno spingendo per riportarlo in Italia con sei mesi d'anticipo rispetto agli accordi stabiliti. Il rientro di Gabbia sarebbe un'operazione low cost che andrebbe a sistemare - almeno parzialmente - la difesa.