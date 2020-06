Pierre Kalulu è una mossa per il futuro del Milan. Gazidis non vuole consegnare le chiavi della fascia in mano a un ragazzo così giovane (classe 2000, zero presenze in Ligue 1), motivo per cui la società rossonera continua avere contatti con Mino Raiola. Il nome cerchiato in rosso resta quello di Denzel Dumfries, in scadenza di contratto con il Psv nel 2023: l'iniziale richiesta di 25 milioni di euro si è abbassata, l'olandese appare perfetto per il calcio di Rangnick.