"Per fare i Thiago Silva, i Kakà o giovani come Verratti li devi seguire un anno". Così Tuttosport spiega la strategia del Milan per Paquetà, talento brasiliano: "E bisogna conoscere la loro famiglia, cosa mangiano, cosa sognano, come vivono”. In pratica, Kakà dovrà fare le stesse cose che Leonardo e Braida hanno fatto in passato per esempio per Alexandro Pato: i due hanno infatti flirtato a lungo con la famiglia del Papero, facendogli capire cosa avrebbe trovato nel Milan e come sarebbe stato trattato.