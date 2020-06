Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Milan potrebbe proporre a Gigio Donnarumma un rinnovo di contratto di un paio d'anni alle stesse condizioni attuali ma anche con l'inserimento di una clausola rescissoria che permetta al giocatore di scegliere un'altra destinazione in futuro nel caso il club non riuscisse a progredire. Il giocatore dà la priorità alla squadra che l'ha lanciato e cresciuto, mentre Raiola è preoccupato dal rendimento al ribasso dei rossoneri che potrebbe "bloccare" la crescita del portiere. Il compromesso però potrebbe però mettere d'accordo tutti, con almeno un altro anno di convivenza in attesa che sbocci il nuovo progetto di Gazidis e Rangnick.