Gonzalo Higuain e il Milan, non solo una voce. Secondo La Gazzetta, un vero e proprio spiffero lato rossonero perché Mirabelli avrebbe pensato all'attaccante della Juventus; ad oggi non c'è trattativa, ma resta da capire cosa potrà succede per il Pipa. "In futuro, la porta potrà aprirsi", si legge.