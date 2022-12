Ilnon va. Almeno fin qui. Il sonoro ko contro ilnon ha fatto che confermare le impressioni emerse nelle amichevoli di lusso contro: in questa fase, ai rossoneri manca brillantezza fisica e soprattutto l’atteggiamento giusto. Quella marcia in più che solo pochi mesi fa aveva trascinato il Diavolo verso il diciannovesimo scudetto.Il tonfo contro gli olandesi preoccupa Pioli in vista di, dove il prossimo 4 gennaio i rossoneri daranno il via a una seconda parte di stagione che si preannuncia infuocata. Ine in. Assenze a parte (i "soliti" Ibrahimovic, Florenzi e Maignan, ma anche Origi, Krunic e Messias, oltre ai finalisti in Qatar Giroud ed Hernandez), in terra olandese il Diavolo non ha convinto in nulla. Nemmeno nelle scelte iniziali: bocciata l’ideaa sinistra, inconsistente - e non è una novità -sulla trequarti. Malein porta, apparso poco sicuro in diverse occasioni (comprese le reti). In attesa del titolare, ilha un problema non da poco tra i pali: il vice è una necessità per lanciare l’inseguimento alcapolista. Sufficienti rispetto a quelle dei compagni di squadra (e considerando il contesto), le prestazioni die del rientranteLeao, unico in grado di ravvivare la manovra (nonostante una piena brillantezza ancora da ritrovare).sianelle gambe che nella testa. Mancanza di concentrazione, di voglia, di idee. Cose notate anche da Paoloin tribuna, spesso e volentieri ripreso dalle telecamere nell’atto di scuotere la testa. Un segnale chiaro che c’è qualcosa che non va. E mercoledì c’è lala corsa del Diavolo parte da lì, stavolta con in palio punti veri.