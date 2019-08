In entrata il nome è sempre quello di Angel Correa, ma la distanza rimane comunque la stessa tra domanda e offerta. Il Milan inoltre deve lavorare sulle cessioni: André Silva potrebbe andare in Liga, c'era stato l'interessamento dell'Espanyol dopo che la trattativa con il Monaco è saltata, ma nessuna offerta ufficiale per lui. Il Celta Vigo, invece, ci prova per Samu Castillejo: una delle due cessioni può sbloccare la trattativa per Correa.