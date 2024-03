Milan, Costacurta: 'Aspetterei a dare Pioli per morto, se arrivasse in finale…'

Il Milan torna in campo con lo Slavia Praga all'Eden Arena per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League, quello che di fatti è diventato il grande obiettivo dell'ultima parte di stagione. In coppa insomma si gioca il futuro sulla panchina rossonera anche Stefano Pioli: la permanenza dell'allenatore parmigiano è in dubbio e a dare l'ultima parola su di lui sarà Zlatan Ibrahimovic, consigliere di Cardinale. Di questo ha parlato anche l'ex capitano del Milan, Alessandro Costacurta, opinionista di Sky Sport.



L'OPINIONE - "Non frequento più la sede del Milan, ma penso che se dovesse arrivare in finale, mandare via Pioli potrebbe anche non essere la scelta giusta da fare. Sento che è già andato via, ma io aspetterei a darlo per morto. Troppi gol subiti? Penso che non ci sia un unico motivo, ci sono 3-4 situazioni che portano a dare occasioni agli avversari. Io sono molto stimolato da questo nuovo atteggiamento di Pioli. Sta provando a dare qualcosa che il Milan gli altri anni non aveva, stimola i giocatori. Non dovremmo mai sottovalutare il bisogno di essere pungolati che hanno un certo tipo di giocatori ed un certo tipo di squadre. Secondo me Pioli ha capito che la squadra aveva bisogno di stimoli nuovi. E' in una fase di crescita, non c'è ancora l'equilibrio e quindi subisce tanto".