Milan, Costacurta bacchetta Leao: "Non basta mostrare le tue qualità per 18 secondi a partita"

è spesso, tra i giocatori del, il principale bersaglio delle critiche. L'ultimo a bacchettare il portoghese è l'ex rossonero: "".L'ex difensore del Milan ha parlato dagli studi di Sky Sport e si è soffermato in particolare sul rendimento di Leao, dal quale ci si attende un cambio di passo dopo un avvio di stagione altalenante.- Costacurta ha spiegato: "Si spera sempre che faccia quel salto di qualità. Che lo porti a mostrare le tue qualità per 18 secondi non è sufficiente. Deve farlo per svariati minuti, ricordiamoci che è un classe '99. Sta uscendo dall'adolescenza calcistica".

- "Cosa gli direi? Hai bisogno di esempi, che possono essere gente che non gioca con te. Per esempio Messi e Ronaldo si sono stimolati a vicenda. Lui parla bene di Vinicius e Mbappé, ma non ha ancora assimilato la costanza di quei giocatori".- "Per questo penso che la presenza di Morata sia diventata fondamentale. Il Milan aveva bisogno di leadership che non aveva se non in pochi giocatori. Anche Pavlovic ne ha, anche se ora non sta giocando. Quella è la speranza: qualcuno che dia l'esempio per fare una corsa in più, per migliorare i comportamenti".