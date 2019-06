Alessandro Costacurta, intervenuto a Sportmediaset, ha così commentato il ritorno in rossonero di Zvonimir Boban: "Conosce l'ambiente, conosce le persone con cui lavorerà. Zvone è una delle persone più colte che ho conosciuto nel mondo del calcio, già questo è un vantaggio. Una persona così colta, come lo era Leonardo, aiuterà il Milan. Poi la combinazione fra due fratelli come Boban e Maldini credo possa aiutare".