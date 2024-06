Milan, Costacurta: "Camarda? Mai visto nessuno più forte di lui a quell'età"

Leader della difesa delqualche anno fa, opinionista ora, Alessandroè stato intervistato da SportWeek. Queste le sue parole che si concentrano soprattutto sulla stellina rossonera- "Francesco Camarda è talmente giovane da avere davantiche durerà anni. E un’evoluzione, per sua natura, è imprevedibile:A vedere Camarda adesso, come gioca con avversari più grandi di lui di due o tre anni, il pensiero è che veramente possa avere un futuro. Io seguo molto il calcio giovanile, e ribadisco:Cosa mi colpisce di lui? Ifuori e dentro l’area. Ha una spiccata capacità di liberarsi dal marcatore. È una cosa che hai dentro, nessuno te la può insegnare. Èpuro. Ne ho visti pochi come lui, allontanarsi in area di rigore dal difensore solo con un movimento del corpo.Ma guardiamo anche il primo dei due gol segnati alnella finale dell’: in quell’azione personale, in cui parte da sinistra, si accentra, punta l’uomo due volte e va a segnare, c’è tutto Camarda. Movimento senza palla, tecnica, ma soprattutto

"In Under 23? Le U23 dihanno dimostrato che, in quella dimensione e categoria, i giovani possono. Sarà lo stesso per i ragazzi del Milan. Camarda potrebbe ancora fare la Primavera, ma io penso che, se continua così,. Ma, a parer mio, già adesso può stare nell’orbita della prima squadra. Non dico da titolare, ma alle spalle del “9” designato, può starci bene. Quando non c’è l’altro, gioca lui".