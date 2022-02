Intervenendo in tv l'ex difensore del Milan, Alessandro Costacurta ha parlato del suo ex allenatore Carlo Ancelotti svelando un aneddoto relativo alla finale di Champions poi vinta ai rigori contro la Juventus a Manchester: "Ancelotti riusciva a stemperare i momenti di tensione in maniera incredibile. Aveva una grandissima capacità di raccontare le barzelletta anche se uno non lo direbbe. Ricordo che ci raccontò una barzelletta divertentissima anche prima della finale di Champions League a Manchester con la Juventus. Questo fa capire la grandezza di Carlo"