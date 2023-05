, volendo dirla alla Alessandro Manzoni. Dopo aver messo la freccia per piazzare il sorpasso su Atletico Madrid e Borussia Dortmund per il centrocampista giapponese- vicinissimo a vestirsi di rossonero da parametro zero per le prossime tre stagioni -(il primo, l'ingaggio dello svincolato Sportiello dall'Atalanta, è un affare concluso già nei mesi scorsi), il secondo dopo aver ottenuto la certezza aritmetica di partecipare alla prossima Champions League dopo la vittoria sul campo della Juventus., centrocampista classe '96 in forza al Chelsea ma in scadenza di contratto nel giugno 2024,, perché la volontà di tutte le parti coinvolte è di chiudere l'operazione.pure dal punto di vista calcistico - esattamente come il difensore milanista Tomori arriva proprio dal settore giovanile dei Blues -in un reparto che ha sempre difettato da questo punto di vista e che, almeno per i prossimi sei mesi, dovrà fare a meno pure di un titolare come Bennacer.e il proprio monte ingaggi dopo le faraoniche campagne acquisti dell'estate scorsa e dell'ultimo gennaio per circa 630 milioni di euro,E, nell'impossibilità di raggiungere un'intesa per prolungare un accordo che si esaurisce entro un anno, si è seduto al tavolo delle trattative con la volontà di raggiungere un accordo.- Una circostanza figlia anche dellaUn'intesa che ancora non è stata definita nei dettagli ma che le parti vedono come un obiettivo facilmente raggiungibile. Le parole di ieri sera dallo Stadium di Stefano Pioli, che ha chiesto rinforzi alla società per rendere più competitiva la rosa a disposizione per la stagione che verrà, sembrano avere già colto nel segno: coi soldi della futura Champions, dopo lo sprint per Kamada è in arrivo anche quello per Loftus-Cheek. Il mercato estivo del Milan è partito fortissimo.