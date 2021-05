Il 22 dicembre 2019 ildi Stefano Pioli prendeva 5 sberle a Bergamo contro l’Atalanta. Il 23 maggio 2021 la squadra rossonera tornerà sul campo della squadra guidata da Gian Piero Gasperini e si giocherà, a un anno e mezzo da quella clamorosa sconfitta. In mezzo, il Milan è stato a lungo primo in campionato, per tutta la prima parte di stagione. Poi è calato il rendimento della formazione di Pioli e. I giocatori, l’allenatore, la dirigenza e tutto l’ambiente volevano fortemente i 3 punti ieri, fondamentali nella corsa Champions, ma alla fine ne è arrivato uno solo.. E ora si giocherà l’accesso alla prossima Champions League sul campo dell’Atalanta, già aritmeticamente nella massima competizione europea e seconda in classifica alle spalle dell’Inter.- Una precisazione va fatta, è doverosa: il Milan, nonostante il mezzo passo falso di ieri, resta padrone del proprio destino. Al momento è terzo davanti a Napoli (che affronterà il Verona) e Juventus (che farà visita al Bologna). Sono in tre per due posti, i rossoneri però sono quelli che - sulla carta - hanno l’impegno più difficile.. Nessuna seconda chance, il Milan si gioca tutto a Bergamo, domenica alle 20.45. Si aspettavano - i dirigenti - di, e invece no. L’obiettivo dichiarato di inizio anno del club ora passa da una sola partita. 90 minuti che valgono una stagione, fondamentali anche in ottica calciomercato.- Grande tensione a Milanello per il mancato successo di ieri, ma ancheche a Genova ha festeggiato la qualificazione per il terzo anno consecutivo. Oggi è stata giornata di scarico per i rossoneri, da domani si entra nel vivo, partono le prove di formazione.. È soprattutto lo svedese a mancare tantissimo a Pioli e al Milan, si è visto anche ieri col Cagliari:, al posto di Brahim Diaz. Pioli sta pensando di alternare proprio il portoghese e Rebic nei ruoli di prima punta ed esterno mancino; con Brahim come jolly, da utilizzare nella ripresa. A destra il consueto, con il belga in pole. Mentre per il resto la formazione sembra delineata: Calhanoglu sulla trequarti, Bennacer e Kessie a centrocampo, con la linea difensiva composta da Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernandez. E- imbattuto da 4 partite consecutive - tra i pali. Il miglior Milan possibile per la “finale” con l’Atalanta.