Il mercato delha subito una clamorosa accelerata nel corso delle ultime 36 ore. Con la partenza della squadra per la tournée la squadra mercato, composta da Giorgio, Geoffreye Antonio, ha dato una sterzata importante su tante operazioni sia in entrata che in uscita.è già ufficialeè vicino al Fulhamè a un passo dal prestito al. Ma proprio con il sottomarino giallo è stata già trovata l'intesa anche per il prossimo, richiestissimo, colpo in attacco:Un segnale che l'intesa sia stata raggiunta lo ha dato proprio il club spagnolo. Oggi, per la prima volta nel corso di questo pre-stagione e in vista dell'amichevole contro l'Hannover (poi persa per 3-0), Chukwueze non solo non è partito titolare, ma è stato direttamente escluso dai convocati di Quique Setien. Una scelta legata proprio al mercato, per evitare problemi o problematiche fisiche a pochi giorni dal potenziale addio.Pochi giorni, perché la sensazione è che probabilmentefacendo diventare il nigeriano un nuovo calciatore del Milan che tra l'altro, con lui, occuperebbe anche il secondo e ultimo slot da extracomunitario a disposizione (il primo è stato Loftus-Cheek ndr.). Il Milan pagherà al Villarrealmentre per Chukwueze è pronto un contratto quinquennale. Lunedì la fumata bianca per un altro colpo già pronto da regalare a Pioli.