Sono ore caldissime, se non decisive, in casa Milan: la brutta sconfitta contro l’Atalanta ha fatto crescere ancora di più il malcontento nei confronti di Stefano Pioli, il cui esonero sembra cosa sempre più probabile. A certificarlo sono i betting analyst, che fissano la quota del cambio in panchina entro inizio gennaio rispettivamente a 2,50 e 3, in netto calo rispetto alle scorse settimane. Il KO del Gewiss Stadium, certificato da un gol arrivato nel recupero, ma con il risultato che poteva essere decisamente più largo, ha spazzato via le illusioni dei sei punti ottenuti tra Fiorentina e Frosinone. Un rendimento che rischia di risucchiare il Milan nella lotta per rimanere nei primi quattro posti: tolte Inter e Juventus, infatti, la classifica è cortissima, tanto che il Milan vede più vicino l’ottavo posto proprio dell’Atalanta rispetto alla prima posizione degli uomini di Simone Inzaghi. L’ultimo appiglio per Pioli sembra essere l’ultima giornata dei gironi di Champions League, in cui il Milan affronterà il Newcastle, anche se un successo non garantirebbe comunque la qualificazione agli ottavi.