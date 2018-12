Mai così male come al Milan tra Napoli e Juventus, tanto che il suo addio a gennaio, in direzioneper ritrovarsi insieme a Maurizio Sarri, appare sempre più probabile. Non sono soltanto gli uomini mercato a "scommettere" sulla trattativa, ma anche coloro che di scommesse si occupano, conDi conseguenza, Alvaro Morata vestirebbe la maglia rossonera, ma anche lasarebbe interessata alla trattativa, dato che l'argentino è in prestito al Milan, con riscatto fissato a 36 milioni di euro.