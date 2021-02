un solo intervento ma decisivo per il risultato perché la gara era ancora sullo 0-0: vola a deviare in angolo un missile terra aria di Ounas.motorino inesauribile per tutti i 90' di gara, gioca con un'intensità pazzesca. Se continua su questa strada metterà seriamente in difficoltà il commissario tecnico azzurro Roberto Mancini al prossimo Europeo.: non perde un duello, conferma grandi doti in marcatura. Può e deve crescere dal punto di vista tattico e ha tutto il tempo per farlo visto che è appena arrivato in rossonero.stoppa sul nascere ogni velleità di Di Carmine, guida bene la linea difensiva. Poteva evitare il fallo che gli costa il giallo nel finale di gara.un paio di discese superlative, salta gli avversari come se fossero dei paletti. Regala un assist delizioso per la seconda rete di Zlatan Ibrahimovic.: parte con il freno a mano tirato, poi prende confidenza con i compagni e regala un paio di aperture panoramiche di grande livello. Sostanza e anche discreta qualità.aiuta la difesa nei ripiegamenti sul rapidissimo Ounas, trasforma sempre l'azione da difensiva in offensiva. In uno stato di forma fisico e mentale eccezionale.tanti errori tecnici non da lui, molta foga: oggi l'esterno belga non ha convinto. (Dal 1' stpiù ordinato rispetto al compagno di reparto, ma nel complesso combina poco).disegna un assist fantastico per Zlatan Ibrahimovic ed è il gol che indirizza la gara. Si concede ancora qualche pausa ma quando punta l'uomo diventa quasi imprendibile. (Dal 16' st: più 2 al fantacalcio in poco più di mezzora: Rebic e Pioli ringraziano il numero 10 turco).una doppietta d'autore dopo la rete fondamentale di Bologna: è tornato l'attaccante famelico ammirato nella seconda parte della scorsa stagione. (Dal 32' st: entra bene in campo, con le giuste motivazioni. Un paio di accelerazioni delle sue).​entra in campo con la voglia matta di raggiungere 500 e ci riesce alla mezzora aprendo alla perfezione il compasso su un perfetto invito di Leao. Concede il bis nella ripresa con un tap-in facile facile. Nel mezzo tante urla a spronare i compagni: leader maximo. (dal 32' st: minuti buoni per aumentare il livello della condizione fisica)pomeriggio perfetto: il suo Milan gioca bene a calcio, segna 4 gol e non rischia nulla dietro.: raccoglie quattro volte il pallone dal fondo della rete ma si rende protagonista di una grandissima parata su Rafael Leao.pomeriggio di grande sofferenza per l'ex Torino. Hernandez e Rebic lo attaccano e saltano con grande facilità.prima si immola su Leao nel primo tempo, salvando il risultato. Nella ripresa non è più attento e ha sulla coscienza il secondo e il terzo gol subito.l'unico che riesce ad opporre una orgogliosa resistenza al super attacco del Milan.nel primo tempo si propone spesso al cross, nel secondo affonda con tutta la truppa.affronta il suo passato ma non impressiona. Molto compassato, perde spesso un tempo di gioco.duetta bene con Ounas ma predicano spesso nel desertopoco filtro e poca corsa, prestazione incoloreentra quando ormai il Milan era in totale controllo della partita)costringe spesso Saelemaekers al fallo: ha spunto e rapidità.si muove molto ma non è concreto sprecando l'unica palla gol creata dal Crotone con un colpo di testa a lato. (dal 34' stha pochi minuti per incidere, non la vede maisorprende spesso il Milan con la sua vivacità tra le le linee. Costringe Donnarumma a un intervento supera rimpiangere il compagno)il suo Crotone gioca anche un calcio discreto ma è troppo fragile.