Per la prima volta da inizio stagione l'Inter è balzata da sola in testa alla classifica, approfittando dell'anticipo di ben due giorni della propria partita rispetto a quella del, che alle 15A San Siro, la formazione di Pioli cerca i 3 punti contro il fanalino di coda del campionato, privo del suo giocatore migliore, il brasiliano Messias.Dal punto di vista dell'infermeria, non se la passano certamente meglio i rossoneri, che oltre ai noti Kjaer e Brahim Diaz dovranno far fronte all'dopo aver superato il Covid, e partirà dunque dalla panchina. Nuova chance per Leao a supporto di Ibrahimovic, a caccia del gol numero 500 a livello di club.Ore 15MILAN: Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Meite; Saelemaekers, Leao, Rebic, Ibrahimovic.CROTONE: Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; Rispoli, Zanellato, Benali, Vulic, Reca; Ounas, Simy.Arbitro: PairettoIN TV: Sky Sport Serie A e Sky Sport