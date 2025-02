Getty Images

Milan, Cuenca ufficiale al Genoa: i dettagli

57 minuti fa



Il Genoa ha chiuso definitivamente l'acquisto di Hugo Cuenca dal Milan. Ufficiale il trasferimento a titolo definitivo, il contratto del classe 2005 di nazionalità paraguaiana è stato depositato in Lega Serie A. Un affare concluso nelle scorse ore con il ragazzo che ha raggiunto il capoluogo ligure pronto per questa nuova avventura, la prima, nel massimo campionato italiano.



Cuenca ha svolto le visite mediche di rito e ha firmato il contratto in quel di Pegli: operazione che si è chiusa a titolo definitivo con il Milan che si è tenuto il 50% sul diritto di ricompra.