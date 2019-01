Patrick Cutrone ha parlato a Milan Tv prima della sfida contro il Naploli: “Assist a Suso? Al primo posto c’è la felicità della squadra e la vittoria. Sono contento di avere aiutato un mio compagno a segnare. Sicuramente non mi piace non segnare però l’importante è vincere, è questo quello che conta”.





TIFOSI - “Apprezzo tantissimo che i tifosi mi vogliano bene. È un motivo d’orgoglio essere qui con loro ed è un piacere fare foto con loro”.





CONDIZIONE - “Sinceramente sto bene, penso sempre a migliorarmi, non mi fermo. Penso a dare il massimo, in allenamento e in partita”.





GATTUSO - “Ho sempre avuto un bel rapporto, lo ascolto molto per i consigli che mi dà”.





PAQUETÁ - “Si è inserito bene e noi stiamo cercando di integrarlo bene. È un ragazzo di grandi prospettive, ha già fatto vedere grandi cose”.

CONTI - “Sicuramente ci ha dato una grossa mano in queste partite e sta facendo benissimo. Dà sempre il massimo in allenamento, è un grandissimo giocatore. Sicuramente farà vedere altre cose”.





NAPOLI - “Non so come me lo aspetto, la prepareremo tutti insieme con la squadra, il Mister, vedremo gli aspetti del Napoli”.





KOULIBALY - “Sicuramente lui è uno tra i difensori più forti, sarà bello giocarci contro”.





MILAN - “Stiamo bene fisicamente. Ci siamo preparati bene prima della Coppa Italia. Stiamo tutti bene. Ci stiamo allenando bene”.





PIATEK - “Mi adatterò come ho sempre fatto, allenandomi bene sia che parta da titolare che giochi a partita in corso. Cercheremo di integrarlo bene, come ovunque c’è la concorrenza e ce la giocheremo”.