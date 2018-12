L'attaccante del Milan Patrick Cutrone ha parlato a DAZN dopo la vittoria sul Parma: "Abbiamo fatto una grande vittoria oggi, non è facile rimontare una partita del genere, loro si chiudevano. Siamo stati bravi tutti, la vittoria è di tutto il gruppo. Il gol? E' la voglia di vincere, meritavamo di vincere. Sul campo do sempre tutto e darò sempre tutto". Sul possibile arrivo di Ibrahimovic: "Non ci ho mai pensato, se dovesse arrivare bene, io penso ad allenarmi bene e al bene della squadra".