A margine di un incontro con i tifosi a Casa Milan, Patrick Cutrone è intervenuto a Sky Sport: le sue dichiarazioni.



GARRA - "Il veleno, come lo chiama Gattuso, quello non manca mai: è una mia caratteristica, cercherò sempre di averlo".



18 MESI DI CRESCITA - "L'obiettivo che mi sono sempre posto è di migliorarmi sempre in allenamento e imparare giorno dopo giorno, anche grazie all'aiuto dei compagni".



LA CESSIONE DI HIGUAIN - "Ho avuto un bellissimo rapporto con il Pipa, è un campione e mi ha insegnato tanto. Lo ringrazio tantissimo per i consigli che mi ha dato".



CHAMPIONS - "Possibile anche senza Higuain? E' un obiettivo che ci poniamo tutti: non era la forza di uno, ma di tutta la squadra. Noi ci crediamo e pensiamo partita dopo partita".



PIATEK - "E' forte e lo ha dimostrato in questi mesi. Non so se sia ufficiale o no, ma ci può dare una grossa mano: io e i compagni sicuramente lo aiuteremo a integrarsi nel gruppo".



NUMERO 9 - "Sarebbe un onore prenderla. Adesso penso a far bene in questi mesi e a farmi trovare sempre pronto, poi vedremo".



SOVVERTIRE LE GERARCHIE CON PIATEK - "Io penso sempre a farmi trovare pronto, che sia da titolare o meno. Io cerco di convincere il mister a mettermi titolare".