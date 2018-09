Fermo ai box, con una voglia matta di tornare in campo. Patrick Cutrone è stato costretto a saltare le sfide del suo Milan contro Cagliari e Atalanta in campionato e Dudelange in Europa League e le sue condizioni restano in dubbio per la gara di giovedì contro l'Empoli, come confermato dallo stesso attaccante a Radio 105: "Sto bene, sono in fase di guarigione. Quando non gioco non vado giù di morale, ma mi innervosisco. Penso al presente, penso a fare bene e ad allenarmi bene, a prepararmi partita dopo partita. I dieci gol del campionato scorso? Se ne possono segnare più di dieci all'anno".



SUL MILAN - "Giocare al Milan è ancora un sogno, ancora devo rendermene conto. Ci ho sempre creduto fin da piccolo, allenarsi da quando ho otto anni col Milan serve tanto. Ho capito che potevo farcela ad arrivare in prima squadra quando con Montella nella tournée in Cina ho segnato contro il Bayern Monaco. Come si fa a segnare tanto? Devi avere fame e grinta davanti alla porta. Ci penso la notte prima se faccio gol e lo immagino, ma è tutta questione di mentalità, ho sempre pensato a fare il calciatore, ma anche a studiare grazie al supporto dei miei genitori".



SU HIGUAIN - "Sappiamo tutti il fenomeno che è. Essendo giovane mi aiuta molto e cercherò di rubargli qualche trucco, sta nascendo un bel rapporto, nelle partitelle c'è tanta competizione".



SU MALDINI E GATTUSO - "Sappiamo tutti cosa hanno fatto nella loro carriera, è ovviamente un onore vedere a Milanello il capitano ed essere allenato da Rino. Maldini? La prima volta che l'ho incontrato non ero sereno, ora invece sono tranquillo, ci parlo spesso e mi dà molti consigli".



SUI MODELLI - "Il mio attaccante preferito era Pippo Inzaghi, ma più di recente ho ammirato Morata, perché era giovane e dimostrava di essere forte".



SULLA MUSICA - "Mi piace molto X-Factor, sono un grande fan di Enrico Nigiotti e lo scorso anno sono andato a vedere la finale. Oggi ascolto molto New York dei The Giornalisti e Believer degli Imagine Dragons".