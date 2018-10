Patrick Cutrone, attaccante rossonero, è stato intervistato da Sky Sport al termine di Milan-Olympiacos.



Sulla doppietta: "Ho sempre avuto questa fame e continuerò ad averla, oggi dovevamo vincere, eravamo in casa, per fortuna siamo riusciti a ribaltarla".



Sul posto da titolare: "Sta al mister decidere, posso solo imparare da Higuain, gli ruberò qualcosa in allenamento, mi faccio trovare sempre pronto".



Sul significato dell'esultanza: "E' una cosa mia non voglio dirla".